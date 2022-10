Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Rollerfahrer - Unfallhergang unklar

Waldsee (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23:30 Uhr, wird ein verunfallter Rollerfahrer in der Mörschstraße gemeldet. Nach den Angaben des 16-jährigen Rollerfahrers sei er mit einem unbekannten Fahrzeug zusammengestoßen. Der PKW sei nach dem Zusammenstoß weitergefahren. Durch den Rollerfahrer wurde dadurch ein geparkter PKW beschädigt. Die Angaben des Mannes stimmen jedoch nicht mit dem Spurenbild vor Ort überein. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfallgeschehen tätigen können. Hinweise nimmt die PI Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen. Der leicht verletzte Rollerfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum vorlagen, wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war der 16-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Ermittlungen zu dem Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell