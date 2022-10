Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Während Kontrollstelle Haftbefehl vollstreckt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend wurde in der Speyerer Straße, Höhe des Südbahnhofs, eine Kontrollstelle eingerichtet. Bei einem Motorrad wurde eine nicht eingetragene Änderung an der Auspuffanlage festgestellt. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlosch und gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nachdem der Fahrer den Ursprungszustand des Auspuffs vor Ort wiederherstellte, konnte dieser weiterfahren. Bei der Kontrolle eines 37-Jährigen wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorliegt. Zur Abwendung des Haftbefehls bezahlte der Mann vor Ort eine niedrige dreistellige Summe.

