Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Zaun beschädigt, Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Freitag und Samstag einen Zaun in der Industriestraße. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit beim Einbiegen in die Industriestraße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dort befindlichen Zaun. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen 3er BMW handeln, der Beschädigungen im Bereich der linken vorderen Stoßstange aufweisen könnte. Die Beamten des Polizeipostens Neuried sind auf der Suche nach Zeugen, insbesondere nach dem Unfallverursacher und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07807 98799-0 entgegen.

/ph

