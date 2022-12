Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Gebäudebrand verursacht hohen Schaden - Nachtragsmeldung

Gernsbach (ots)

Nach wie vor unklar ist die Ursache des Brandes in der Weinbergstraße. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich insgesamt acht Personen in dem Mehrfamlienhaus, die sich alle unverletzt ins Freie begeben konnten. Derzeit ist ebenfalls noch unklar, wann ein Brandsachverständiger die Brandstelle betreten kann. Dies wird derzeit durch einen Baustatiker geprüft. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Erstmeldung am 04.12.2022, 4:59 Uhr

POL-OG: Gernsbach - Gebäudebrand verursacht hohen Sachschaden

Gernsbach In der Weinbergstraße kam es am Samstagabend zu einem Gebäudebrand mit beträchtlichem Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer gegen 22.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Dachgeschoss des Hauses aus. Die Bewohner des Anwesens konnten sich in Sicherheit bringen. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Gernsbach, Gaggenau und die Werksfeuerwehr Daimler AG eingesetzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Schaden im unteren siebenstelligen Bereich liegen. Das Gebäude war nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

