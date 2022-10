POL-GT: Augen und Ohren überall - 18-Jähriger zieht Spielzeugpistole

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Dienstag (04.10.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und Mitternacht in zwei Wohnungen an der Fritz-Burmann Straße eingebrochen. Die Täter brachen die Wohnungstüren in dem Mehrfamilienhaus gewaltsam auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben ...

