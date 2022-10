Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Marienfelder Straße am Dienstagmorgen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagmorgen (04.10., 07.59 Uhr) kam es auf der Marienfelder Straße in Höhe der Straße Auf der Kosten zu einem Verkehrsunfall. Derzeitigem Stand nach kam es zu dem Unfall, als ein 20-jähriger Mann aus Harsewinkel die Marienfelder Straße in Richtung Gütersloh entlang fuhr und zeitgleich eine 24-jährige Audi-Fahrerin aus Gütersloh die Straße Auf der Kosten in Richtung Am Stellbrink. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos miteinander. In der Folge überschlug sich der Ford des 20-jährigen Mannes. In der Böschung neben der Straße blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch die Kräfte des Rettungsdienstes aus dem Auto befreit. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die 24-jährige Audi-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Zur Unfallaufnahme wurde der Bereich rund um die Unfallstelle bis ca. 10.00 Uhr gesperrt.

