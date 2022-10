Polizei Gütersloh

POL-GT: Vandalismusschäden innerhalb des Landesgartenschaugeländes - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Zwischen Samstagabend (01.10., 23.00 Uhr) und Sonntagvormittag (02.10., 10.15 Uhr) randalierten bislang unbekannte Täter an zwei Verkaufswagen innerhalb des Landesgartenschaugeländes am Torfweg. Ein Getränkewagen und ein Grillwagen wurden beschädigt. Der Grillwagen wurde im Inneren verwüstet. Der Getränkeanhänger wurde im Bereich des Hecks in Brand gesteckt. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen geben? Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

