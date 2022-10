Polizei Gütersloh

POL-GT: 34-Jähriger droht mit Baseballschläger - Übernachtung im Polizeigewahrsam

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Vor einer Gaststätte am Bockschatzweg kam es am frühen Samstagmorgen (01.10., 00.10 Uhr) zu einer Bedrohung mit einem Baseballschläger. Ein 34-jähriger Mann soll Zeugenangaben nach drohend mit dem Schläger in der Hand auf mehrere Personen vor der Gaststätte zugegangen sein. Zudem beleidigte er einen Mann. Als dieser nach dem Baseballschläger griff, stießen beide Männer mit den Köpfen zusammen und verletzten sich dabei leicht.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte der 34-Jährige letztendlich die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Baseballschläger wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell