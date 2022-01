Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Einbruch in Doppelhaushälfte

Worms (ots)

Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, kam es während der viertägigen Abwesenheit des Bewohners zum Einbruch in dessen Doppelhaushälfte in der Rudi-Stephan-Allee. Unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und verschaffte sich über den Balkon im Obergeschoss Zugang zum Haus. Die Doppelverglasung der Balkontür wurde hierzu durchstoßen und die Tür geöffnet. Im Innern wurden Schränke offenbar nach Wertsachen durchsucht und eine Münzsammlung entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

