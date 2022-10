POL-GT: Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Telefonbetrüger sind derzeit wieder im Bereich Versmold aktiv. Mit der Masche der sogenannten "Falschen Polizeibeamten" versuchen Betrüger an das Geld von arglosen Menschen zu kommen. Sie berichteten am Telefon von einem Überfall in der Nachbarschaft. Um das Geld und die Wertgegenstände der Angerufenen zu schützen, bieten die angeblichen Beamten amtliche Verwahrung an. Machen Sie am ...

mehr