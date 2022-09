Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall zwischen Zweiradfahrerinnen in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) Donnerstagmittag (29.09., 13.25 Uhr) kam es auf der Reumont-Promenade, zwischen dem Drostenweg und der Rietberger Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 15-jährigen Pedelec-Fahrerin und einer 78-jährigen Fahrradfahrerin. Die 15-Jährige befuhr die Promenade in Richtung Rietberger Straße, als ihr die 78-jährige Rheda-Wiedenbrückerin auf ihrem Rad entgegen kam. Innerhalb einer Kurve kam es zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus gefahren. Die 15-jährige Rheda-Wiedenbrückerin erlitt leichte Verletzungen. An beiden Rädern entstand Sachschaden.

