POL-GT: Containeraufbruch am Friedhofweg

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am späten Mittwochabend (28.09., 23.25 Uhr) betraten mehrere maskierte Personen einen Kiosk an der Wilhelmstraße. Zum dem Zeitpunkt befanden sich in dem Geschäft zwei Männer. Ein 52-Jähriger und ein 27-jähriger Mann. Die Unbekannten sprühten nach derzeitigem Stand mit Reizgas und beschädigten das Inventar. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhof. Der ...

mehr