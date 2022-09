POL-GT: Geldautomatensprengung in Harsewinkel - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Bereits im Zeitraum von Donnerstag bis Dienstag (22.09. - 27.09.) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Wohnung an der Haegestraße. In dem Wohn- und Geschäftshaus zwischen der Hans-Hossius-Straße und der Brockhäger Straße hebelten die Einbrecher die Terrassentür der Obergeschosswohnung auf. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume ...

mehr