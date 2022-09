POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Hückelhoven-Hilfarth (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag (14. September), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (15. September), 03.50 Uhr, stahlen unbekannte Personen aus einem Hinterhof an der Breite Straße einen PKW Nissan, an dem zur Tatzeit Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

