POL-GT: Ergänzung zur Geldautomatensprengung - Kennzeichendiebstahl in Beelen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel/ Beelen (MK) - Im Zuge erster Ermittlungen der Kriminalpolizei Gütersloh konnte das Fahrzeugmodell des Fluchtwagens bestimmt werden. Demnach handelte es sich um einen schwarzen Audi RS6 Avant, Modell 4F (Baujahr 2007 - 2010).

Weiteren Erkenntnissen nach wurden die am Fluchtwagen angebrachten Warendorfer (WAF) Kennzeichen zuvor an einem geparkten Pkw entwendet, welcher an einer Seniorenunterkunft in Beelen am Harsewinkeler Damm stand.

Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise für den Bereich des Tatortes in Beelen. Wer hat im Zeitraum vor der Geldautomatensprengung in Harsewinkel (02.50 Uhr) verdächtige Beobachtungen in Beelen an der Seniorenunterkunft oder um im weiteren Umfeld gemacht? Wem sind hierbei verdächtige Personen oder der schwarze Audi RS6 Avant aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

