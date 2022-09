Polizei Gütersloh

POL-GT: Wir warnen immer wieder, weil es notwendig ist!

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Telefonbetrüger sind derzeit wieder im Bereich Versmold aktiv. Mit der Masche der sogenannten "Falschen Polizeibeamten" versuchen Betrüger an das Geld von arglosen Menschen zu kommen.

Sie berichteten am Telefon von einem Überfall in der Nachbarschaft. Um das Geld und die Wertgegenstände der Angerufenen zu schützen, bieten die angeblichen Beamten amtliche Verwahrung an.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände in der Wohnung. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Ob Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Schockanrufe. Immer wieder kommt es zu diesen Anrufen. Die Täter gehen dabei besonders perfide und beharrlich vor. Reden Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über die dreisten Maschen der Betrüger.

