Ulm (ots) - Zwischen 3.30 Uhr und 11.30 Uhr hebelte ein Einbrecher gewaltsam ein Fenster an einer Gaststätte in der Sennhofgasse auf. Dadurch gelangte er in das Gebäude. In der Gaststätte hatte es der Einbrecher auf zwei Spielautomaten abgesehen. Diese brach er ebenfalls gewaltsam auf und entwendete das Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete er unerkannt. Die Höhe ...

mehr