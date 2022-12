Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rucksack aufgefunden

Baden-Baden (ots)

Am Montag gegen 21 Uhr fand eine aufmerksame Zeugin einen herrenlosen Rucksack in einer S-Bahn auf dem Strecke von Freudenstadt kommend in Richtung Baden-Baden. Bei der Überprüfung des Inhalts durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden ergaben sich Anhaltspunkte, die auf einen 33 Jahre alten Mann hinweisen. Der Eigentümer konnte bislang noch nicht angetroffen werden, wird sich aber über die ehrliche Finderin und den gefundenen Rucksack sehr freuen.

