Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Zeitungen angezündet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

An der Straße Peterstal hat ein Unbekannter am Montagnachmittag (10. Oktober, gegen 15:30 Uhr) ein Feuer gelegt. Der Täter setzte vor einem Wohnhaus einen Stapel Zeitungen in Brand. Anwohner konnten die Flammen zwar löschen, dennoch zerstörte das Feuer einen Teil der Fassade. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

