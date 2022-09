POL-EL: Werlte - Restmüll in Brand geraten

Emlichheim (ots) - Zwischen dem 19. und 20. September kam es in Emlichheim in der Straße Hahnenberger Diek zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Scheune. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel. 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

