POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Diebstahl gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Werlte in der Straße Südweg zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten ein Mountainbike und ein Pedelec. Der Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

