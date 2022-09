POL-EL: Werlte - Zwei Fahrräder gestohlen

Nordhorn (ots) - Am 18. September kam es gegen 17.15 Uhr in Nordhorn in der Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 65-jährige Fahrerin eines Ford Transit fuhr die Lange Straße in Richtung Hohenkörbener Weg. Dabei kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches ein auf der linken Seite parkenden Pkw überholte, sodass die 65-Jährige ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte sie gegen einen ...

mehr