Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern Abend gegen 18.05 Uhr kam es in Nordhorn auf der B403 zu einem Verkehrsunfall. Die 35-jährige Fahrerin eines VW Passat fuhr die B403 in Richtung Neuenhaus. Auf Höhe der Kreuzung Veldhauser Straße kreuzte die 19-jährige Fahrerin eines Volvo XC60 welche von der Veldhauser Straße in die Kreuzung einfuhr und beabsichtigte nach rechts auf die B403 abzubiegen. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Da beide Beteiligten angaben, dass die Ampel in Ihre Fahrtrichtung grün anzeigte, ist die Schuldfrage bislang unklar. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell