POL-HH: 220721-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Zeit: 22.07.2022, 21:00 Uhr bis 25.07.2022, 05:00 Uhr Ort: Bundesautobahn (BAB) 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel

Aufgrund von Baumaßnahmen zur Herstellung des Lärmschutztunnels Altona auf der Autobahn 7 (A7) muss am kommenden Wochenende mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Hamburg-Stellingen und dem Elbtunnel aufgrund von Bauarbeiten in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Die betroffenen Anschlussstellen Stellingen, Volkspark, Bahrenfeld und Othmarschen werden zur Einrichtung der Sperrung bereits am Freitag ab 21:00 Uhr gesperrt.

Es wird geraten, sich über Ausweichrouten zu informieren und die Autobahnsperrung großräumig zu umfahren beziehungswiese schienengebundene Verkehrsmittel zu nutzen.

