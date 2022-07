POL-HH: 220720-3. Verkehrsunfall mit verstorbener Person in Hamburg-Lurup - Zeugenaufruf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 18.07.2022, 12:10 Uhr; Tatort: Hamburg-Rahlstedt, Heubergerstraße Nach einem Einbruchsversuch in Rahlstedt haben Polizeibeamte am Montagmittag zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher kamen in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein Anwohner (65) auf verdächtige Personen auf dem ...

mehr