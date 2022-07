Polizei Hamburg

POL-HH: 220720-2. Mehrere erhebliche Verkehrsstraftaten im Hamburger Süden und Landkreis Harburg - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Tatzeit: 19.07.2022; ab 16:20 Uhr

Tatort: Hamburg-Neuland, Bundesstraße 75, BAB 1, Anschlussstelle Maschen, BAB 7, Anschlussstelle Fleestedt, Maschen(Niedersachsen)

Gestern Nachmittag entzog sich ein bislang unbekannter Fahrer einer schwarzen Ducati Panigale V 4 (158 KW) einer Verkehrskontrolle. Bei seiner Flucht durch Hamburgs Süden beging der Fahrer diverse Verkehrsverstöße und gefährdete dabei andere Verkehrsteilnehmer. Die Ermittler suchen Zeugen.

Der Fahrer der Ducati mit Winsener (Luhe) Kennzeichen befuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Bundesstraße 75 im Bereich Harburg in Richtung Norden. Eine Besatzung der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zeichnete die Fahrt mit der ProViDa-Technik auf.

Der Fahrer verließ im weiteren Verlauf die B 75 an der Anschlussstelle Neuland und fuhr schließlich an der Anschlussstelle Hamburg Harburg auf die BAB 1 in Richtung Süden.

Noch vor dem Maschener Kreuz forderte die Besatzung des zivilen Funkstreifenwagens den Fahrer mittels Blaulicht und Haltesignalen zum Halten auf.

Anstatt die Fahrt zu verlangsamen, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, rücksichtslosen Fahrmanövern und unter zeitweiliger Nutzung des Seitenstreifens über das Maschenen Kreuz auf die BAB 7.

Auf der BAB 7 wurde die Ducati erneut stark beschleunigt, bevor der Fahrer die Autobahn an der Anschlussstelle Fleestedt verließ.

Im weiteren Verlauf befuhr der Fahrer die Hittfelder Landstraße, die Winsener Landstraße, die Ortschaft Fleestedt, die Glüsinger Straße und geriet schließlich in der Seevetalstraße in Maschen außer Sicht.

Während der Flucht fuhr der Fahrer rücksichtslos, benutzte Gehwege, überfuhr rote Ampeln und zwang andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen.

Im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Funkstreifenwagen der Polizei Niedersachsen eingesetzt war, konnten weder der Fahrer, noch das Motorrad aufgefunden werden.

Der Fahrer der Ducati trug eine schwarze Lederkombi, einen roten Helm sowie einen schwarzen Rucksack.

Der Ermittlungsdienst der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) sucht in diesem Zusammenhang geschädigte, genötigte oder gefährdete Verkehrsteilnehmer sowie Zeugen, die Angaben zum Motorrad, zum Fahrer oder zu dessen Fahrt machen können.

Der aufgeführte Personenkreis wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-54961 bei den Verkehrsermittlern oder einer Polizeidienststelle zu melden.

Ri.

