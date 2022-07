Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfall auf Supermarktparkplatz - Opel fuhr in Außenwand

Osnabrück (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz an der Bremer Straße ereignete sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall. Da ein 94-Jähriger vermutlich zu stark das Gaspedal betätigte fuhr er mit seinem Opel Meriva in die Frontwand der Supermarkt-Filiale. Dadurch entstand ein Schaden am Gebäude, eine tragende Wand war jedoch nicht betroffen. Der Mann aus Bohmte und seine Beifahrerin, 32 Jahre alt, blieben augenscheinlich unverletzt, sie wurden zur Überprüfung durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gefahren. Der Opel erlitt Beschädigungen im Frontbereich und musste abgeschleppt werden.

