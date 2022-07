Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Verkehrsunfall mit drei Pkw im Begegnungsverkehr auf der Osnabrücker Straße

Bad Essen (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Osnabrücker Straße auf Höhe der Wittlager Mühe ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

In genannter Reihenfolge waren ein 46-Jähriger und ein 43-Jähriger, beide mit ihrem Audi A6, auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Bad Essen unterwegs. Als der Erstgenannte seine Trinkflasche aus dem Fußraum des Beifahrerplatzes holen wollte, geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser kam aufgrund dessen ins Schleudern und stieß mit dem zweiten Audi zusammen. In Folge dessen überschlug sich der Toyota und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Alle Unfallbeteiligten konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und waren ansprechbar. Sie hatten großes Glück und erlitten entgegen der ersten Vermutungen nur leichte oder keine Verletzungen. Der 61-jährige Toyota-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren und der 43-Jährige Audi-Fahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Unfallverursacher aus Belm blieb unverletzt. Der Toyota Yaris erlitt einen Totalschaden, der zweite Audi musste ebenfalls abgeschleppt werden. Der unfallverursachende Wagen war weiterhin fahrbereit. Neben der Polizei waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehren aus Bad Essen, Harpenfeld und Lockhausen mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

