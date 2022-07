POL-OS: Bramsche: Schwerer Unfall auf der B68

Melle (ots) - Zwischen Dienstagabend (22.45 Uhr) und Mittwochmorgen (6 Uhr) hat ein Unbekannter in der "Gröneberger Straße" ein schwarzes Mofa des Herstellers Yamaha entwendet. Das motorisierte Zweirad war in einem Hinterhof an der Ecke zur "Von-Behring-Straße" abgestellt und mit einem Lenkradschloss gesichert. Auffällig an dem Fahrzeug ist ein pinkes Verkleidungsstück unter dem Rücklicht. Möglicherweise wir das ...

mehr