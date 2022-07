Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Carport in Lüstringen durch Wegwerfen von brennbaren Gegenstände in Brand geraten

Osnabrück (ots)

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Mittwochmorgen einen brennenden Carport am Stadtweg unweit der Straße "Sandbrink" und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr und Polizei machten sich sofort auf den Weg zum Einsatzort. Unter dem brennenden Carport stand ein Nissan Micra, welcher durch den Brand beschädigt wurde. Bis zu den Löschmaßnahmen der Feuerwehr wurde der Carport ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass vermutlich weggeworfene brennbare Gegenstände, welche in der Restmülltonne entsorgt wurden, für das Feuer verantwortlich waren. Um welche Gegenstände es sich genau handelte konnte noch nicht geklärt werden, da die Mülltonne vollends ausbrannte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell