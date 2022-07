Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Zigarettenautomat am Pappelweg entwendet - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend, 18.00 Uhr, und Dienstagmittag, 11.40 Uhr, machten sich unbekannte Personen an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Ein Spaziergänger wurde am Dienstag auf den Automaten aufmerksam, der am Ende der Straße "Zum Hüggel", bei dem dortigen Wanderparkplatz am Wegesrand lag. Umgehend informierte er die Polizei. Diese konnten herausfinden, dass der ursprüngliche Standort des Zigarettenautomaten am Pappelweg, Ecke Hellener Weg war. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Täter den Automaten vermutlich mit einem Spanngurt und einem Fahrzeug aus dem Boden rissen und ihn anschließend zu dem etwa einen Kilometer weit entfernten Parkplatz brachten. Da es ihnen misslang den Automaten zu öffnen, entsorgten sie ihn im Gebüsch. Hinweise auf die Tat, Täter oder das Fahrzeug werden unter 05401/879500 entgegen genommen.

