Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Temposündern auf der Spur - Polizei ahndete Geschwindigkeitsverstöße

Osnabrück (ots)

Im Osnabrücker Stadtgebiet sind am vergangenen Freitagabend zwei Temposünder ins Visier der Polizei geraten. Auf der Iburger Straße stoppten die Beamten einen Ford "Mustang", der zuvor auf der Bundesstraße 51 in Richtung stadteinwärts mit 108 statt erlaubten 70 km/h unterwegs gewesen war. Auf der "Pagenstecherstraße" wurden die Polizisten gegen 23.50 Uhr auf einen Audi A5 aufmerksam. Bei erlaubten 50 km/h hatte die schwarze Limousine stattliche 90 km/h auch dem Tacho. Doch damit nicht genug, der 37-jährige Audi-Fahrer missachtete in der Straße "An der Bornau" zusätzlich das Rotlicht einer Ampel. Nun warten mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren und möglicherweise ein Fahrverbot auf den Temposünder.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell