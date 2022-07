Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Änderungsschneiderei - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte Täter gelangten am Wochenende, zwischen Samstagmittag, 13.00 Uhr und Montagmorgen, 07.45 Uhr, durch Manipulation an einem Türschloss in ein Geschäft an der Bramscher Straße. Die Änderungsschneiderei befindet sich gegenüber der Einmündung zur Süntelstraße, unweit der Roopstraße. Aus einer Geldkasse im Ladenraum nahmen die Täter Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Verdächtige Beobachtungen oder Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

