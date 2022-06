Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Trickbetrüger erbeuten mehr als 20.000 Euro

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Wie bereits berichtet versuchten Trickbetrüger gestern (31.05.2022) wieder vermehrt Senioren im Landkreis Vorpommern-Rügen in eine Falle zu locken. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5236447).

Wie erst heute gegen 11:00 Uhr bekannt wurde, hatten die Betrüger bei einer Seniorin in Stralsund Erfolg. Gegen 12:45 Uhr erhielt eine 93-jährige deutsche Frau einen Anruf von einer Dame, die sich als Berliner Polizistin vorstellte. Sie gab vor, dass die Tochter der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht hätte und der Staatsanwalt über den weiteren Werdegang entscheiden werde. Da die Seniorin tatsächlich eine in Berlin lebende Tochter hat, ging sie davon aus, dass alles wahr ist. Gegen 13:30 Uhr erhielt die 93-Jährige einen weiteren Anruf vom vermeintlichen Staatsanwalt. Der Mann forderte eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro. Am Ende einigte man sich auf die Übergabe von 14.000 Euro. Die Seniorin holte das Geld von der Bank und übergab es vor der Haustür an eine unbekannte weibliche Person. Erst später bemerkte die 93-Jährige, dass sie Opfer eines Betruges wurde und verständigte die richtige Polizei, um Strafanzeige zu erstatten.

Ebenfalls heute wurde bekannt, dass eine 83-jährige Deutsche aus der Nähe von Stralsund Opfer der gleichen Betrugsmasche geworden ist. Auch sie wurde gestern angerufen und ihr wurde mitgeteilt, dass ihre Nichte einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Radfahrer verstorben sei. Um eine vermeintliche Inhaftierung der Nichte abzuwenden übergab sie 9.000 Euro Bargeld an eine Unbekannte, die sich als Sekretärin des zuständigen Staatsanwalts ausgab. Erst heute (01.06.2022) meldete sich die Seniorin bei der Polizei und erstattete Strafanzeige.

