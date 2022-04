Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: PKW in Weiher - Feuerwehr und DLRG unterstützen bei der Bergung

Lennestadt (ots)

Die Feuerwehr Lennestadt wurde am Sonntag, den 24.04.2022 gegen kurz nach 15 Uhr zu einem Weiher in der Ortschaft Bilstein alarmiert. Ein am Uferbereich abgestellter und unbesetzter PKW war in einen Weiher gelangt und rund 12 Meter weit in Richtung Weihermitte abgetrieben. Bei dem Gewässer handelt es sich um einen rund 30 x 60 Meter großen Weiher in der Nähe des örtlichen Freibads. Beim Eintreffen der Feuerwehr war lediglich noch das Dach das PKW zu erkennen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte ob Betriebsstoffe austraten, wurde zunächst eine Ölsperre an der Wasseroberfläche um das Fahrzeug in Stellung gebracht. Zur Unterstützung forderte man im Anschluss ausgebildete Taucher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft" (DLRG) sowie einen Rettungswagen zur Eigensicherung der Taucher an. Mit zwei Tauchern wurde die Winde eines Abschleppunternehmens am PKW befestigt, sodass dieser nach rund 115 Minuten nach der ersten Alarmierung aus dem Weiher gezogen werden konnte. Ein nicht alltäglicher Einsatz für die Feuerwehr, der viele Spaziergänger und Schaulustige anlockte. Erst kürzlich wurde die Feuerwehr Lennestadt in einer Führungskräfteschulung für den Einsatz an offenen Gewässern von Ausbildern der Berufsfeuerwehr Hagen geschult. Dieses Wissen konnte nunmehr, in Zusammenarbeit mit der DLRG, in die Praxis umgesetzt werden. Die Feuerwehr Lennestadt war mit den Löschgruppen Bilstein und Grevenbrück sowie mit dem Rüstwagen aus Meggen im Einsatz. Ebenfalls waren das DLRG Bezirk Südsauerland, die Polizei und der Rettungsdienst des Kreises Olpe mit insgesamt 45 Einsatzkräften vor Ort. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Zur Ursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr Lennestadt keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Lennestadt, übermittelt durch news aktuell