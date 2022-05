POL-NB: Verfolgungsfahrt in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - In den Morgenstunden des 05.05.2022 wurden in Neubrandenburg Polizei und Feuerwehr gegen 04:00 Uhr über einen Brand in der Schillerstraße informiert. Mehrere Hinweisgeber meldeten ein Feuer in einer Bootsschuppenanlage, bei dem letztlich 60 Parzellen in Mitleidenschaft gezogen oder gänzlich ...

mehr