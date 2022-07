Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Radfahrer von abbiegender Sattelzugmaschine erfasst - 24-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag ereignete sich am Osnabrücker Rosenplatz ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-Jähriger leicht verletzt wurde. Gegen 14.35 befuhr der junge Mann aus Melle mit seinem Fahrrad die "Iburger Straße" in Richtung der "Johannisstraße" auf dem vorgesehenen Radweg. In gleiche Richtung fuhr auch ein 39-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine. Im Kreuzungsbereich Iburger Straße/Rosenplatz bog der Lkw-Fahrer nach rechts in die "Meller Straße" ein und erfasste dabei den 24-Jährigen auf seinem Fahrrad. Glücklicherweise erlitt dieser bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer vorsorglich ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zufahrt zur "Meller Straße" voll gesperrt, es kam zu lokalen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell