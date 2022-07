BPOL-TR: Reisezug im Bahnhof Linz besprüht

Lautzenhausen (ots) - Anlässlich grenzpolizeilicher Kontrollen am Flughafen Hahn nahm die Bundespolizei am Donnerstag zwei Flugreisende fest. Nach Einreise aus London gegen eine 30-jährige Bulgarin. Sie wurde bereits 2019 wegen mehrfacher Ausübung verbotener Prostitution zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.350 Euro verurteilt. Da sie den haftbefreienden Betrag nicht bezahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung einer ...

mehr