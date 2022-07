Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Zeugenaufruf nach Einbruch in Lagerhalle im Industriegebiet

Hilter (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 22.00 Uhr und 07.45 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einer Lagerhalle zu schaffen. Die Halle der Motorenbaufirma befindet sich an der Dyckerhiffstraße, unweit der Straße "Grüner Weg" . Durch ein auf Kipp stehendes Fenster im rückwärtigen Bereich gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie mehrere hochwertige Werkzeuge an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Dissen unter 05421/921390 entgegen.

