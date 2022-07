Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nächtlicher Einbruch in Handyshop - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Mobiltelefongeschäft in der "Mindener Straße" ins Visier von Unbekannten geraten. Gegen 2.50 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Nähe der Straße "Seilerweg", in dem auch ein Bekleidungsoutlet ansässig ist. Bislang ist unbekannt, ob die Diebe tatsächlich etwas entwendet haben. Vor Eintreffen der Polizei machten sich die Täter in unbekannte Richtung aus dem Staub. Hinweise zu der Tat oder den Dieben nimmt die Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203 entgegen.

