POL-COE: Billerbeck, B525/Betrunken, unter Drogen Auto gefahren und des Diebstahls verdächtig

Gegen 4.50 Uhr endete am Mittwoch (14.09.22) die Autofahrt für einen 42-jährigen Nottulner. Er war auf der B525 in Richtung Coesfeld unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung den Mann stoppte. Auf Höhe des Abzweigs zum Kloster Gerleve hielt der Nottulner an. Dieser war aufgefallen, weil er in Schlangenlinien fuhr. Ein freiwilliger Alkoholtest war ebenso positiv wie der Drogenvortest. Auf der Wache entnahm ihm eine Ärztin eine Blutprobe. Dort stellte sich heraus, dass unter anderem ein Fahrrad und ein E-Scooter, die sich im Auto des 42-Jährigen befanden, gestohlen wurden. Die Polizisten leiteten Strafverfahren ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

