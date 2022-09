Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Mauritzstraße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Am Dienstag, den 13.09.2022, gegen ca. 15.07 Uhr, kam es in Nottuln am Kreisverkehr Mauritzstraße/ Schapdettener Straße/ Appelhülsener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Radfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer.

Letzterer fuhr von der Mauritzstraße aus kommend in den Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem querenden Radfahrer, wodurch dieser seitlich gegen das Auto kam und zu Boden fiel. Der Fahrer des Autos entfernte sich ohne anzuhalten und seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen unerlaubt vom Unfallort. Der 9-jährige Radfahrer blieb unverletzt, sein Fahrrad wurde bei dem Unfall beschädigt.

Hinweise an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell