Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -- Schopfheim -- Brand zweier Kellerabteile löst Einsatz aus

Freiburg (ots)

Der Integrierten Leitstelle in Lörrach wurde am Sonntag, den 01.01.2023, gegen 14.45 Uhr, ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schopfheim gemeldet.

Wie sich herausstellte, kam es in zwei Kellerabteilen eines Anwesens in der Straße "Am Eisweiher" zu einem Brandausbruch.

Die Brandursache ist bis dato unklar.

Personen wurden nicht verletzt - der Sachschaden in und an den beiden Kellerabteilen liegt geschätzt im unteren fünfstelligen Bereich. Das Feuer hatte nicht auf Gebäudeteile übergegriffen.

Neben zwei Polizeistreifen waren Feuerwehrkräfte aus Schopfheim sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Weil der Rauch aus dem Keller nicht wirklich gut abziehen kann, dauern die Maßnahmen der Feuerwehr noch an. Es werden sicherheitshalber noch Schadstoffmessungen durchgeführt. Das Anwesen bleibt bewohnbar.

Die Polizei in Schopfheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

PP FR, FLZ / MP

