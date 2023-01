POL-FR: Straßenverkehrsgefährdungen - Verdacht Verkehrsunfall durch unsichere Fahrweise - Fahrzeug kann gestellt werden - Fahrerlaubnis vorläufig entzogen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - LKR LÖ - Fröhnd Am 31.12.2022, gg. Mitternacht, geriet in der Gemeindehalle von Fröhnd eine Jalousie in Brand. Vermutlich wurde dies fahrlässig durch Böller von einer dort feiernden Gruppe verursacht. Verletzt wurde niemand; es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen, sich unter 07622 666980 zu ...

