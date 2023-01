Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Vollsperrung der A1 nach Unfall

Beuren (Hochwald) (ots)

Am heutigen Sonntagnachmittag, kurz vor 16 Uhr kam es auf der BAB1 in Fahrtrichtung Koblenz, in der Gemarkung Beuren (Hochwald) zu einem Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen. Unfallursächlich dürfte hierbei nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatten Straßenverhältnissen gewesen sein. Es wurden insgesamt 7 Personen, davon 4 Kinder, leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde die A1 in Fahrtrichtung Koblenz für ca. 1,5h gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr aus Hermeskeil, 4 Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber, ein Streifenwagen der PI Hermeskeil und 2 Streifen der Polizeiautobahnstation Schweich.

