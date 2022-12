Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Fensterscheiben eingeschlagen - Wer kann Hinweise geben?

Heidelberg (ots)

Gleich an vier geparkten LKW wurden in der Zeit von Dienstagmorgen bis Donnerstagmorgen die Seitenscheiben eingeschlagen, entwendet wurde aus diesen allerdings nichts. Die Fahrzeuge standen allesamt auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel.: 06221 34180 an das ermittelnde Polizeirevier Heidelberg-Süd zu wenden.

