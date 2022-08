Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Räuberische Erpressung - Polizei sucht Zeugen des Vorfalles

Idar-Oberstein (ots)

Die Kripo Idar-Oberstein sucht Zeugen eines Sachverhaltes der sich am gestrigen Mittwoch, 10.08.2022 gegen 23.15 Uhr im Bereich "Platz auf der Idar", "Schlossstraße", "Müllersheckstraße" im Stadteil Oberstein ereignet hat. Ein Geschädigter der sich im dortigen Bereich bewegte wurde von einer bisher noch unbekannten männlichen Person angesprochen und aufgefordert Wertgegenstände herauszugeben. Der unbekannte Täter drohte dem Geschädigten ihn bis zur Herausgabe der Gegenstände "nicht in Ruhe zu lassen". Nach Aussage des Geschädigten hielt der unbekannte Täter einen "nicht definierbaren Gegenstand" in der ausgestreckten Hand. Der Geschädigte händigte dem Täter schließlich eine ältere Musikbox der Marke JBL, Modell Flip, Farbe grün aus. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell