POL-PDTR: Diebstahl von Geldbörse

Idar-Oberstein (ots) - Am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich Goldhübel/ Finkenbergstraße in Idar-Oberstein zu einem Waldbrand in der Größe von etwa 1500m². Der Brand, welcher sich in Hanglage befand, konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werde. Es bestand keine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf angrenzende Gebäude. Rückfragen bitte an: POLIZEIINSPEKTION ...

