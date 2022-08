Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Waldbrand im Stadtgebiet Idar

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, 10.08.2022, gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich Goldhübel/ Finkenbergstraße in Idar-Oberstein zu einem Waldbrand in der Größe von etwa 1500m². Der Brand, welcher sich in Hanglage befand, konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell eingedämmt und gelöscht werde. Es bestand keine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf angrenzende Gebäude.

