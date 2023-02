Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.02.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen-Unterohrn: Einbruch in Wohnhaus Am Samstagabend wurde in Öhringen-Unterohrn, zwischen 19 Uhr und 19.35 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang zum Gebäude. Das Wohnhaus in der Albrecht-von-Bernegger-Straße wurde durch die Unbekannten durchsucht. Im Obergeschoss des Gebäudes entwendeten die Täter Gold-und Silberschmuck. Weiter wurden durch die Täter alkoholische Getränke gestohlen. Die Einbrecher verließen das Objekt im Anschluss in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen,Telefon 07941 9300, zu melden.

Ingelfingen: Dubiose Haustürgeschäfte durch unbekannte männliche Personen Zwei unbekannte, männliche Personen klingelten am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr an einem Wohnhaus in Ingelfingen, um den Vertrieb von Kunstgegenständen und Antiquitäten zu bewerben. Die zwei Personen boten an, Wertgegenstände auf ihrer Homepage gewinnbringend zu verkaufen. Hierfür wurde ein Vertrag angeboten, welcher ein Abonnement enthält. Die Kosten des Abonnements liegen bei mehreren tausend Euro. Die Unbekannten boten ebenfalls an, Bilder der Waren gegen eine Gebühr zu erstellen. Aufgrund der unseriösen Vertragsabwicklung und der sehr hohen Preise, wurde dies dem Polizeirevier Künzelsau mitgeteilt.

Die Polizei warnt vor weiteren ähnlichen Haustürgeschäften und informiert im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell